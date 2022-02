Puoi mangiare di tutto | ma con moderazione

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Occhio alla porzione a tavola: . Poi pesati almeno una volta alla settimana, misura la tua vita con un metro a nastro, la glicemia a digiuno e controlla regolarmente la pressione sanguigna. Se è alto (sopra 140/90 mmHg), avere meno calorie e sale sul tavolo, fare più esercizio, consultare il medico e iniziare il trattamento se necessario. Quindi, fai almeno 150 minuti di attività fisica moderata a settimana (camminata veloce, corsa, ciclismo, nuoto). Sono alcune delle raccomandazioni contenute nei 'dieci 'comandamenti della Società Italiana di Medicina Interna (Simi) per il 2022 in nome della salute. L'inizio del nuovo anno di solito inizia con una buona lista dei desideri, cosa che secondo gli esperti non è mai avvenuta in questo periodo, e dovrebbe puntare al mantenimento di una buona salute.A tavola, è importante limitare i grassi saturi (contenuti nella carne rossa, nelle carni ...