Pechino nega l’invasione russa ma teme per Taiwan

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Anche in risposta aldelle truppe russe che hanno superato il Donbass, sull’Ucraina il governo cinese continua lungo la direttrice dell’ambiguità già intrapresa nelle ore successive la decisione del presidente Vladimir Putin di riconoscere l’indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk. Hua Chunying, portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha respinto l’uso del termine “invasione” adoperato da un giornalista straniero per descrivere l’attacco russo in Ucraina: “Un uso preconcetto delle parole”, l’ha definito in conferenza stampa.“segue da vicino gli ultimi sviluppi e sollecita tutte le parti a esercitare moderazione e a evitare che la situazione vada fuori controllo”, ha aggiunto. Poi l’affondo agli Stati Uniti e alla Nato: “Hanno mai pensato alle conseguenze di spingere un grande Paese contro ...

Advertising

AnnibaleSolo : LA CINA INVITA ALLA CALMA IN UCRAINA. MA RIFIUTA IL TERMINE INVASIONE: USO PRECONCETTO DELLE PAROLE - Paracultura_it : @AmbCina @VVezzali @AmbLiJunhua @pechino si rende conto che sta legittimando su twitter un regime che NEGA accesso… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino nega

Eurosport IT

"sta seguendo da vicino la situazione in Ucraina" ha detto una portavoce del ministro degli Esteri, senza sbilanciarsi però su una condanna dell'attacco di Mosca. Putin:"Non è guerra" L'...... il giorno successivo all'annessione de facto del Donbass,l'invasione dell'Ucraina da parte ... Spingerlo versoè la scelta peggiore che si possa fare in questo momento. Tuttavia far da ...Bisogna mettere da parte un certo populismo ideologico che santifica Putin e demonizza gli Stati Uniti e tornare allo spirito di Pratica di Mare per evitare che la Russia si allontani verso la Cina ...La Cina si smarca da quanti vorrebbero che prendesse una posizione netta, maneggia con cura la bomba ucraina. Mentre Taipei non si è mai sentita così vicina a ...