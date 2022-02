Orlando | turismo | non inventare cose nuove ma usare quelle esistenti

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma – “Il messaggio fondamentale che volevo lanciare all’Assemblea e agli operatori del settore è non tanto riflettere su ciò che ci inventiamo di nuovo ma su cosa riusciamo a utilizzare al meglio tra i moltissimi strumenti che abbiamo in campo e non hanno precedenti per dimensione.” “Questa è la chiave del confronto possibile, partendo dal presupposto che per quanto la previsione normativa possa essere lungimirante non coglierà mai la specificità piena di come si determina una crisi come questa sul territorio”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea, intervenendo in occasione della seduta straordinaria dell’Assemblea Capitolina dedicata alla crisi del. “Per questo ci siamo lasciati un ambito di flessibilità nella possibilità di intervenire. Il modello generale è il programma garanzia-occupabilità, che riguarda solo i disoccupati”, ...