“Non stanchiamoci di fare il bene” | il messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2022

Città del Vaticano – Di seguito pubblichiamo il testo del messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2022 sul tema: "Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l'occasione, operiamo il bene verso tutti" (Gal 6,9-10a): Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è tempo favorevole di rinnovamento personale e comunitario che ci conduce alla Pasqua di Gesù Cristo morto e risorto. Per il cammino Quaresimale del 2022 ci farà bene riflettere sull'esortazione di San Paolo ai Galati: «Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo.

