Napoli-Barcellona è anche Insigne contro Pedri: è la terza volta in sette mesi (Di giovedì 24 febbraio 2022) La sfida è nel presente, ma ha due significati opposti: per Insigne è il modo «per chiudere nella maniera migliore col passato», per Pedri è la strada «per garantire al Barça un futuro migliore». Per entrambi, è in un certo senso un terzo round. «All’Europeo il primo dei due incontri tra Pedri e Insigne: 1-1 e vittoria dell’Italia ai rigori per andare in finale. La seconda al Camp Nou ma anche la scorsa settimana è finita 1-1» . È la chiave con cui la Gazzetta dello Sport prova a presentare Napoli-Barcellona. Insigne e Pedri si sfidano per la terza volta in 7 mesi e mezzo e in ballo c’è un ottavo di Europa League. Non esattamente un piatto gourmet, però questo è ciò che offre il menu ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 febbraio 2022) La sfida è nel presente, ma ha due significati opposti: perè il modo «per chiudere nella maniera migliore col passato», perè la strada «per garantire al Barça un futuro migliore». Per entrambi, è in un certo senso un terzo round. «All’Europeo il primo dei due incontri tra: 1-1 e vittoria dell’Italia ai rigori per andare in finale. La seconda al Camp Nou mala scorsa settimana è finita 1-1» . È la chiave con cui la Gazzetta dello Sport prova a presentaresi sfidano per lain 7e mezzo e in ballo c’è un ottavo di Europa League. Non esattamente un piatto gourmet, però questo è ciò che offre il menu ...

