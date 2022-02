Mooney VR46 in MotoGP | ecco la presentazione ufficiale

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Altra giornata storica per Valentino Rossi nella sua lunga storia d’amore con la. L’ex pluricampione del mondo ha presentato, poche ore fa, le moto dellache correranno nel Motomondiale 2022. Sarà una Ducati Desmosedici GP con fortissime tinte di giallo quella che il team affiderà a Luca Marini e Marco Bezzecchi.tutte le parole dei protagonisti principali. Le parole ufficiali dei vertici diÈ stato proprio Valentino Rossi, team owner della, ad aprire ladelle due moto che correranno nella prossima stagione della: “È stata una lunga strada dalla Moto3, ma ora siamo pronti ad esordire incon ...

Su il sipario allo storico Teatro Rossini di Pesaro per la presentazione della stagione 2022 del Mooney VR46 Racing Team, live questa mattina su tutti i canali ... Pesaro, 24 febbraio 2022 - Il Mooney VR46 Racing Team sgassa verso la conquista della MotoGp. Presentati il nuovo team di Valentino Rossi e le moto con cui il prossimo 6 marzo a Losail, ... I due piloti italiani difenderanno i colori del Mooney VR46 Racing Team, la squadra di Valentino Rossi. Mooney VR46 è stato l'ultimo team della MotoGP a mostrare la propria livrea per la stagione 2022 ...