Lukaku scontento vuole un ritorno all’Inter | la posizione dei nerazzurri

(Di giovedì 24 febbraio 2022) La volontà di Romelupare chiara: tornarea giugno. Il belga non è mai riuscito ad entrare in sintonia con Tuchel e il resto della rosa del Chelsea e la panchina di martedì sera contro il Lille ha messo in luce una situazione che già si presagiva: l’attaccante non è un giocatore centrale per la squadra. Ecco allora che La Gazzetta dello Sport lancia la notizia:unin Italia, e per ottenerlo è pronto a ridurre sensibilmente il proprio ingaggio. Tuttavia ad oggi la linea deisembra essere un’altra, basata su investimenti più economici e di maggiore prospettiva, come Gianluca Scamacca. La tentazione di unbis rimane comunque forte, nonostante l’operazione appaia molto complessa.