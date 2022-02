Lazio-Porto | gran gol di Immobile per il vantaggio biancoceleste VIDEO

(Di giovedì 24 febbraio 2022)gol di Ciroad aprire. Il centravanti dei biancocelesti, rientrato dopo un lieve infortunio, ha segnato l’ennesimo gol con questa maglia, non sbagliando al 20? a tu per tu con il portiere Diogo Costa che per la verità non è prontissimo. Fantastico il lancio per l’attaccante che si invola, resiste al tentativo di recupero di Pepe ed esplode il destro sul primo palo. In alto ecco il. SportFace.

La Lazio cerca l'impresa tra le mura amiche dello Stadio Olimpico di Roma, dove affronta alle 18.45 il Porto nel ritorno dei play-off di Europa League: in palio l'accesso agli ottavi della ...