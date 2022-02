Juve, Ravanelli su Vlahovic e il (non) gioco di Allegri VIDEO (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli: "Vlahovic? Umile e ambizioso. Quanta fatica negli ultimi 30 metri…".... Leggi su calciomercato (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'ex attaccante dellantus, Fabrizio: "? Umile e ambizioso. Quanta fatica negli ultimi 30 metri…"....

Advertising

sportli26181512 : Juve, Ravanelli su Vlahovic e il (non) gioco di Allegri VIDEO: L'ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli:… - junews24com : Ravanelli a JTV: «Vlahovic mi ha impressionato, ma ha un grande difetto» - - riccardoPata : @EL10juve Il discorso del mister è diverso. In quella Juve c’erano Vialli Ravanelli Sousa Deschamps ke si spartivan… - GPeppe34N : RT @juvefcdotcom: The best Juve trident over the years ?? via @Gazzetta_it •Sivori/Charles/Boniperti 1957-1961. •Platini/Boniek/Rossi 19… - jetlon85 : @maxmin73 @Swaffle_7 Eccerto perché la Juve di Lippi con del Piero Vialli e Ravanelli faceva schifo... Dai non scherziamo su... -