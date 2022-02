Invasione Ucraina: l'Ue annuncia sanzioni più dure di sempre (Di giovedì 24 febbraio 2022) La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen non usa mezzi termini e condanna quello che definisce un attacco barbaro da parte della Russia. Putin non sottovaluti la forza delle democrazie, ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 24 febbraio 2022) La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen non usa mezzi termini e condanna quello che definisce un attacco barbaro da parte della Russia. Putin non sottovaluti la forza delle democrazie, ...

Advertising

silvia_sb_ : Matteo Renzi si è dimesso dal consiglio d’amministrazione della società russa di car sharing Delimobil a seguito de… - ilpost : Migliaia di persone stanno cercando di scappare da Kiev, come testimoniano le foto di una enorme fila di automobili… - marcotravaglio : L’altra sera, mentre tg e talk rilanciavano l’ennesima fake news americana dell’invasione russa dell’Ucraina (ancor… - UBrignone : RT @SecolodItalia1: La Cina si schiera con la Russia: “Comprendiamo le vostre ragioni, in Ucraina non c’è un’invasione” - zazoomblog : Invasione Ucraina: popolazione in fuga dalle città esplosioni e vittime - #Invasione #Ucraina: #popolazione -