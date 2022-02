Il Paese delle culle vuote

Leggi su panorama

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Facciamo sempre meno figli, con un tasso di fecondità tra i più bassi d’Europa. I motivi? Molteplici. Gravidanze sempre più rimandate (anche per problemi economici), fertilità in calo, decisione di fermarsi al primogenito. E investimenti troppo limitati da parte del governo per i sostegni alla maternità e all’infanzia. Facciamo un figlio? Oggi la risposta è sempre più spesso no. Oppure forse. O non adesso. Siamo passati dal baby-boom degli anni Sessanta al no-baby dell’era moderna. E se a questo scenario aggiungiamo eventuali contraccolpi (da indagare) legati ai disordini ormonali indotti dal vaccino anti-Covid, il quadro appare sempre più preoccupante. Tra il 1968 e il 1974 il tasso di fecondità nel nostroera di 2,49 bambini per coppia, ben sopra del cosiddetto «tasso di ricambio»: ossia il livello che garantirebbe di mantenere le dimensioni della popolazione ...