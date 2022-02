Guerra in Ucraina, le minacce di Putin: “No a ingerenze” (video) (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Guerra di Ucraina ormai è scoppiata. Vladimir Putin prova a cambiarne nome e annuncia l’Inizio di un’operazione speciale nel Donbass. Non solo. Rilancia: in caso di ingerenze straniere, la Russia agirà immediatamente, ha detto: la risposta porterà a conseguenze “che non avete mai sperimentato”. Intanto si sono udite esplosioni a Kiev e a Kharkiv. il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ladiormai è scoppiata. Vladimirprova a cambiarne nome e annuncia l’Inizio di un’operazione speciale nel Donbass. Non solo. Rilancia: in caso distraniere, la Russia agirà immediatamente, ha detto: la risposta porterà a conseguenze “che non avete mai sperimentato”. Intanto si sono udite esplosioni a Kiev e a Kharkiv. il Mattino di Sicilia.

Advertising

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA?? L'Ucraina e' sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso. La conferma è arrivata dalle Guardie di fr… - MediasetTgcom24 : La guerra in Ucraina, il terrore nello sguardo dei bimbi in fuga #RussiaUkraineConflict #ucraina #guerraucraina… - Hwang_S117 : RT @fratotolo2: Avendo visto ciò che gli #USA hanno combinato in Afghanistan, Iraq, Libia e, con i miei occhi, in #Siria, trovo esilarante… - chinaski_83 : RT @tartaro7: L'abitudine più antica del mondo. #Ucraina #nazionalismo #Russia #ucrainarussia #Putin #Guerra #RussiaUkraineConflict https:/… -