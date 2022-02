GF Vip | le parole da squalifica di Nathaly Caldonazzo Il gioco deve fermarsi

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Strategie, intrighi, passioni. Tutto è concesso nella Casa del GF Vip, almeno fino a quando non si trascende il limite della. Una linea che si è fatta sottilissima, quasi labile in questa sesta edizione a guida Alfonso Signorini che ha deciso per una linea più morbida e meno punitiva, con il solo scopo di puntare sul buonsenso dei concorrenti. Ebbene, questo confine è stato spesso superato – senza troppa fatica – da molti dei partecipanti. È il caso di, che si è lasciata andare a qualche parola di troppo nei confronti di Jessica Selassié. GF Vip, cos’ha dettoComplice la stanchezza e la voglia di arrivare alla finale per chiudere questo lungo capitolo dedicato al GF Vip, i concorrenti sono soliti esprimersi liberamente di fronte alle telecamere, forse ...

Advertising

infoitcultura : Nathaly Caldonazzo squalificata dal GF Vip: scoppia il caos dopo le parole della gieffina nella casa - itamanulovesart : Boh raga sarà che gli account vip sono abituati ai likes ma io sono senza parole per le notifiche ?? - AcciarinoLucia : @gf_vip_news Con lo stesso coraggio, che se scrivi un pensiero non condiviso da loro su i loro beniamini, attaccano… - 361_magazine : - tuttopuntotv : Lulù disperata dopo la lite con Jessica al GF Vip: le parole di Manila (VIDEO) #GFVip6 #GFVip #luluemanuel #fairylu… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip parole

...la famosa frase "da squalifica" che Nathaly Caldonazzo avrebbe proferito nella casa del Gf2021 ... ma nessuno sa dire con esattezza cos'abbia detto l'attrice, in ogni caso, lesembrerebbero ...IVA ZANICCHI/ "Che dolore la morte di mio fratello per Covid, le sue ultime?" Iva Zanicchi ... 'Io con Orietta Berti mi confido e non mi confido e lei non dice niente', dichiara l'ex Gf, e ...Parole che colpiscono la Selassié anche nella ... E anche i suoi coinquilini credono che il GF Vip stia preparando per lei una punizione esemplare.Gf Vip nonostante si stia avvicinando alla finale, ha fatto entrare nella casa un nuovo concorrente? Ad essersene accorta una vip.