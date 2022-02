Formula 1, Vettel: 'Attacco all'Ucraina orribile, non correrò in Russia' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Reazioni anche dalla Formula 1 all'invasione russa in Ucraina. A Barcellona per i test, il quattro volte campione Sebastian Vettel, oggi... Leggi su calciomercato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Reazioni anche dalla1 all'invasione russa in. A Barcellona per i test, il quattro volte campione Sebastian, oggi...

