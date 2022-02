Fognini salta la Davis | stiramento al polpaccio

(Di giovedì 24 febbraio 2022) In un post sul suo profilo Twitter Fabio rende noto che non farà parte della nazionale azzurra che venerdì 4 e sabato 5 marzo a Bratilslva affronterà la Slovacchia nel turno preliminare dellaCup

Advertising

venti4ore : Coppa Davis Fognini salta la Slovacchia “Sono amareggiato” - sportface2016 : #Tennis, #Fognini salta la Slovacchia-Italia di #CoppaDavis: 'Sono amareggiato, forza azzurri' - ValeValuz : Cioè sul più bello mi salta la connessione sky?!?? Sul championship point! ???????????? Peró abbiamo vinto! #Fognini #Bolelli #ATPRio -

Ultime Notizie dalla rete : Fognini salta

Fabioha annunciato così, attraverso i social, la sua assenza per Slovacchia - Italia, match di Coppa Davis in programma a Bratislava il 4 e 5 marzo.Per il match Volandri ha quindi convocato Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli."Ciao a tutti, ci tengo a darvi un aggiornamento sulla mia condizione fisica dopo la trasferta sudamericana. Durante il match di ottavi di finale del torneo di Rio ho subìto uno stiramento al polpacci ...Attraverso un post sul suo profilo Instagram, il numero 4 d'Italia ha comunicato che dovrà stare fermo per un po' di tempo a causa di uno stiramento al polpaccio ...