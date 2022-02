Fderalberghi | 350 hotel chiusi | rischiano licenziamento in 5 000

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma – “Secondo Federalberghi Roma e Lazio su 1.280 strutture alberghiere presenti sul territorio di Roma Capitale ben 350 strutture alberghiere sono al momento chiuse (la maggior parte chiuse ininterrottamente da marzo 2020), tredi grandi dimensioni (Sheraton, Majestic e Cicerone) hanno aperto le procedure dicollettivo e si stimano tra 4.000 e 5.000 licenziamenti di personale diretto degli alberghi, laddove non arrivasse proroga del FIS o della Cassa integrazione”. È quanto si legge nel testo dell’ordine del giorno approvato nel pomeriggio di oggi dall’Assemblea Capitolina al termine della seduta straordinaria dell’aula dedicata alla crisi del turismo a Roma. (Agenzia Dire)

Inoltre, a Roma sono chiusi 350 hotel su 1200. E le varie restrizioni messe in ... Prevedo altri licenziamenti». Cosa propongo? Federalberghi propone di far sparire il green pass, come accade nei ...