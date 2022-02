Europa League, programma completo: in campo Napoli, Lazio ed Atalanta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ritorno dei sedicesimi di Europa League, con le seconde dei vari gironi in lotta contro le squadre scese dalla Champions League. Urne inclementi per le italiane, con lo scoglio Porto per i biancocelesti e “l’Everest” Barcellona per i partenopei. Non semplice nemmeno la trasferta in Grecia per i bergamaschi, pronti ad un ritorno infuocato sul campo dell’Olympiakos, dopo la clamorosa vittoria in rimonta per 2-1 in casa. La Lazio ospita, invece, il Porto dovendo recuperare il 2-1 maturato in Portogallo, mentre il Napoli, al Maradona, tenterà il miracolo dopo l’1-1 in Spagna. Passaggio del turno ipotecato all’andata per il Siviglia, forte del 3-1 maturato in casa contro la Dinamo Zagabria, lo Sheriff, che va in Portogallo a difendere il 2-0 dell’andata contro il Braga ed i Rangers, a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ritorno dei sedicesimi di, con le seconde dei vari gironi in lotta contro le squadre scese dalla Champions. Urne inclementi per le italiane, con lo scoglio Porto per i biancocelesti e “l’Everest” Barcellona per i partenopei. Non semplice nemmeno la trasferta in Grecia per i bergamaschi, pronti ad un ritorno infuocato suldell’Olympiakos, dopo la clamorosa vittoria in rimonta per 2-1 in casa. Laospita, invece, il Porto dovendo recuperare il 2-1 maturato in Portogallo, mentre il, al Maradona, tenterà il miracolo dopo l’1-1 in Spagna. Passaggio del turno ipotecato all’andata per il Siviglia, forte del 3-1 maturato in casa contro la Dinamo Zagabria, lo Sheriff, che va in Portogallo a difendere il 2-0 dell’andata contro il Braga ed i Rangers, a ...

