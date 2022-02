Don Matteo 13, Raoul Bova ringrazia la troupe: “Mi sono sento parte di voi” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dal prossimo marzo 2022, su Rai 1, tornerà Don Matteo 13. I telespettatori dovranno dire addio all’amato Terence Hill che per ben tredici stagioni ha indossato la tonaca. Al suo posto arriva il giovane Don Massimo interpretato da Raoul Bova. Al termine delle riprese della fiction tv, l’attore romano ha ringraziato la troupe per come è stato accolto. L’addio di Terence Hill Dopo tredici anni, Terence Hill dice addio a Don Matteo. Sui canali social, sono stati divulgati i video dell’ultima ripresa in cui è apparso Mario Girotti (vero nome dell’attore). In uno degli ultimi ciak mostrati, c’è l’abbraccio tra Terence Hill e Nino Frassica. A questo punto della serie tv, i telespettatori assisteranno ad un cambio: al posto di Don Matteo arriverà nella ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dal prossimo marzo 2022, su Rai 1, tornerà Don13. I telespettatori dovranno dire addio all’amato Terence Hill che per ben tredici stagioni ha indossato la tonaca. Al suo posto arriva il giovane Don Massimo interpretato da. Al termine delle riprese della fiction tv, l’attore romano hato laper come è stato accolto. L’addio di Terence Hill Dopo tredici anni, Terence Hill dice addio a Don. Sui canali social,stati divulgati i video dell’ultima ripresa in cui è apparso Mario Girotti (vero nome dell’attore). In uno degli ultimi ciak mostrati, c’è l’abbraccio tra Terence Hill e Nino Frassica. A questo punto della serie tv, i telespettatori assisteranno ad un cambio: al posto di Donarriverà nella ...

Advertising

tuttopuntotv : Don Matteo 13, Raoul Bova ringrazia la troupe: “Mi sono sento parte di voi” #raiplay #DonMatteo #RaoulBova - PaoloTomasello2 : @matteosalvinimi Matteo, la Russia sta riportando la calma in Don Bass! Proteggendo ed evaquando donne e bambini! I… - AHaonthefloor1 : Don Bascy è veramente il Don Matteo del Gf. #jeru - TheWaSp79576952 : Da Don Matteo a Lie to me è n attimo #jeru - biancamurino : @Liskjxo Diciamo più don Matteo -