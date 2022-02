Cosa è passato ‘ncap a Insigne quando ha deciso di aprire il contropiede ad Aubameyang? (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mai in partita. Schiantati sul piano tattico, fisico, tecnico. Ora sì che il pareggio dell’andata è un’impresa. Una grande impresa. A Cagliari la testa era al Barcellona…e vabbe ma tutta Napoli si è chiesta Cosa passasse ncap a Insigne quando ha deciso di aprire il contropiede ad Aubameyang… Inspiegabile… Ha lanciato più palla lunga stasera il Barça che in un decennio di storia blaugrana. Noi pane e tachicardia ogni volta, al limite dell’area…Una palla lunga, calcio di rigore: Vorrà dire qualCosa? Mario Rui va portato in braccio alla fine di ogni partita. Esempio fulgido di rifiuto della sconfitta. La vera carezza che ogni tifoso sogna di ricevere… Demme è stato paccheriato come il peggiore Donadel. Elmas esterno alto solo se giochi in Italia, contro ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mai in partita. Schiantati sul piano tattico, fisico, tecnico. Ora sì che il pareggio dell’andata è un’impresa. Una grande impresa. A Cagliari la testa era al Barcellona…e vabbe ma tutta Napoli si è chiestapassasse ncap ahadiilad… Inspiegabile… Ha lanciato più palla lunga stasera il Barça che in un decennio di storia blaugrana. Noi pane e tachicardia ogni volta, al limite dell’area…Una palla lunga, calcio di rigore: Vorrà dire qual? Mario Rui va portato in braccio alla fine di ogni partita. Esempio fulgido di rifiuto della sconfitta. La vera carezza che ogni tifoso sogna di ricevere… Demme è stato paccheriato come il peggiore Donadel. Elmas esterno alto solo se giochi in Italia, contro ...

