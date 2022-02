Come ammazzare il marito... e vivere felici (Di giovedì 24 febbraio 2022) Mi hanno raccontato che nel Seicento, in Italia meridionale, si verificò una moria di mariti. Da Roma a Palermo si era creata una consorteria di signore che smerciavano veleni a mogli infelici, talché all’improvviso diventassero vedove moderatamente soddisfatte. Ai giorni nostri se ne parla Come di eroine protofemministe: del resto, all’epoca, il potere del maschio sulla femmina era così insindacabile e odioso che ogni mezzo per uscirne ci appare lecito. E pazienza se, fra le centinaia e centinaia di vittime, qualche marito innocente sarà pur cascato; si trattava di un piccolo male per un grande bene. È di ieri invece la notizia della condanna di una moglie siciliana, rea di aver versato cianuro nel bicchiere del marito. Motivazione singolare: non riusciva a darle figli. Circostanze ancor più singolari: la signora ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Mi hanno raccontato che nel Seicento, in Italia meridionale, si verificò una moria di mariti. Da Roma a Palermo si era creata una consorteria di signore che smerciavano veleni a mogli in, talché all’improvviso diventassero vedove moderatamente soddisfatte. Ai giorni nostri se ne parladi eroine protofemministe: del resto, all’epoca, il potere del maschio sulla femmina era così insindacabile e odioso che ogni mezzo per uscirne ci appare lecito. E pazienza se, fra le centinaia e centinaia di vittime, qualcheinnocente sarà pur cascato; si trattava di un piccolo male per un grande bene. È di ieri invece la notizia della condanna di una moglie siciliana, rea di aver versato cianuro nel bicchiere del. Motivazione singolare: non riusciva a darle figli. Circostanze ancor più singolari: la signora ...

