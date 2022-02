Advertising

anna_becchi : .@gualtierieurope @eugenio_patane, Roma è 32ma su 36 città nel #CityRanking di @cities_clean!?? Vogliamo una mobili… - bikeitalia_it : Mobilità urbana e qualità dell'aria post-Covid in Europa: male le città italiane - ClaudioMagliulo : Domani ore 11 non perdete la diretta di questo evento @Legambiente. Lanciamo il rapporto #CityRanking di… - ap_legambiente : RT @GreenMobilityIT: SAVE THE DATE: 23.02 e 24.02 Tenetevi pronti??#CleanCities sta arrivando a #Roma! @legambiente @LegambienteLa @cities… - Legambiente : RT @GreenMobilityIT: SAVE THE DATE: 23.02 e 24.02 Tenetevi pronti??#CleanCities sta arrivando a #Roma! @legambiente @LegambienteLa @cities… -

Ultime Notizie dalla rete : Clean Cities

QN Motori

Lo rivela un rapporto pubblicato oggi dallaCampaign , una coalizione di organizzazioni che chiedono ai sindaci delle città europee impegni concreti per raggiungere una mobilità a ...Lo rivela il rapporto 'Pan - European City Rating and Ranking on Urban Mobility for Liveable' pubblicato oggi dallaCampaign, una coalizione europea di ONG, associazioni ...Il rapporto – intitolato “Pan-European City Rating and Ranking on Urban Mobility for Liveable Cities” – è stato lanciato oggi in occasione della tappa romana della campagna itinerante di Legambiente, ...Clean Cities Campaign «Dopo la pandemia le città italiane non sono diventate più green» . «Covid e transizione ecologica, occasione persa».