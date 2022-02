Blanco, parla il suocero: “Mi fido di lui e di mia figlia Giulia” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo insieme all’amico e collega Mahmood, Blanco è recentemente finito nel mirino del gossip. A far discutere, infatti, è la presunta crisi che sembra aver colpito la sua storia con Giulia Lisioli. “Mi fido di lui e di mia figlia Giulia” – Dopo una recente intervista a RTL 102.5, nella L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo insieme all’amico e collega Mahmood,è recentemente finito nel mirino del gossip. A far discutere, infatti, è la presunta crisi che sembra aver colpito la sua storia conLisioli. “Midi lui e di mia” – Dopo una recente intervista a RTL 102.5, nella L'articolo

Advertising

rtl1025 : ?? In quanti come @Mahmood_Music e #Blanco quando si parla di amore? ?? ?? - imtvdforever : L'intervista di Mahmood e Blanco è uscita oggi. Devo dire che mi sarebbe piaciuto molto ascoltare Blanco parlare in… - MariaclaraPra : L'intervista di Mahmood e Blanco oer FormulaTv (in spagnolo), si parla di Brividi e del suo significato, di Eurovis… - _alwaystired__ : Mahmood che parla in spagnolo con l'intervistatore E blanco con i culi dietro che non capisce un cazzo di quello c… - GretaSmara : Io adoro che Mahmood stia parlando in spagnolo, poi arriva Blanco che parla in italiano, viene subbato e come sfond… -