Binotto e il fenomeno 'porpoising' nei test: in vantaggio chi lo risolverà prima (Di giovedì 24 febbraio 2022) Con la nuova generazione di monoposto a effetto suolo è noto quanto la grandissima quota del carico aerodinamico sia generata dal fondo, riducendo la rilevanza dell'ala anteriore e posteriore. È uno ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Con la nuova generazione di monoposto a effetto suolo è noto quanto la grandissima quota del carico aerodinamico sia generata dal fondo, riducendo la rilevanza dell'ala anteriore e posteriore. È uno ...

Advertising

CronacheA4Ruote : Questo è il fenomeno, chiamato porpoising, che il ritorno all'effetto suolo si porta dietro! I team dovranno cerca… - Formula1WM : Torna il fenomeno del #porpoising dopo 40 anni. #Binotto: Tutti hanno sottovalutato questo aspetto… - alessiolabbe : RT @FormulaPassion: #binotto il purpoising? Risolvere questo problema non è difficile, il difficile è trovare una soluzione che ci consenta… - FormulaPassion : #binotto mi dite che il purpoising c'era anche ai tempi delle wing car ma ero troppo giovane all epoca per fare par… - FormulaPassion : #binotto il purpoising? Risolvere questo problema non è difficile, il difficile è trovare una soluzione che ci cons… -

Ultime Notizie dalla rete : Binotto fenomeno Binotto e il fenomeno 'porpoising' nei test: in vantaggio chi lo risolverà prima Nel corso della prima giornata di test a Barcellona si è registrato un fenomeno strettamente legato alla configurazione aerodinamica delle macchine a effetto suolo. Un effetto esasperato dalla ...

Binotto: 'Orgoglioso di questa Ferrari' - FormulaPassion.it E forse per questo motivo Binotto si è mostrato particolarmente raggiante nella conferenza stampa ... È un fenomeno che non avevamo visto nelle simulazioni e ora dobbiamo trovare il miglior modo per ...

Binotto e il fenomeno "porpoising" nei test: in vantaggio chi lo risolverà prima Autosprint.it F1 | Binotto: "Forse abbiamo tutti sottovalutato il porpoising" Fotogallery F1 | La seconda giornata dei test di Barcellona Su questo fenomeno ha detto la sua anche Mattia Binotto. “Penso che la maggior parte di noi abbia almeno sottovalutato il problema, ed ora ...

Binotto e il fenomeno "porpoising" nei test: in vantaggio chi lo risolverà prima Strettamente legato alla creazione di carico dall'effetto suolo sull'avantreno, il fenomeno del porpoising dovrà essere risolto dalle squadre senza cedere quote di prestazione, quindi di carico ...

Nel corso della prima giornata di test a Barcellona si è registrato unstrettamente legato alla configurazione aerodinamica delle macchine a effetto suolo. Un effetto esasperato dalla ...E forse per questo motivosi è mostrato particolarmente raggiante nella conferenza stampa ... È unche non avevamo visto nelle simulazioni e ora dobbiamo trovare il miglior modo per ...Fotogallery F1 | La seconda giornata dei test di Barcellona Su questo fenomeno ha detto la sua anche Mattia Binotto. “Penso che la maggior parte di noi abbia almeno sottovalutato il problema, ed ora ...Strettamente legato alla creazione di carico dall'effetto suolo sull'avantreno, il fenomeno del porpoising dovrà essere risolto dalle squadre senza cedere quote di prestazione, quindi di carico ...