Atene | scontri tra tifoserie prima di Olympiacos-Atalanta | interviene la polizia

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Attimi di tensione adun paio d’oredella partita tra, valida per il ritorno degli spareggi di Europa League (una settimana fa a Bergamo vinse la Dea 2-1). Intorno alle 17 di giovedì (24 febbraio) l’ultimo gruppo di tifosi bergamaschi arrivati dall’Italia, non a bordo del volo organizzato che era partito all’alba, sarebbe stato caricato da alcuni sostenitori della squadra di casa. La dinamica è ancora da chiarire ma secondo le prime informazioni quando sono scesi dalla metro per raggiungere lo stadio Georgios Karaiskakis, gli italiani hanno dovuto fare i conti con un lancio di bottiglie di vetro, petardi e altri oggetti, al quale hanno risposto nello stesso modo. L’intervento dellagreca in tenuta antisommossa, che ha protetto gli ...

Tensione tra tifosi e polizia greca a poche ore dalla partita tra Atalanta e Olympiacos , spareggio dell' Europa League 2021/2022 . All'uscita della metro di, un gruppo di supporter della Dea ha fatto esplodere diversi petardi. La polizia locale è intervenuta e non sono mancati momenti di contatto con gli agenti. Al momento però, la situazione sembra ...... All'uscita della metro di Atene, un gruppo di supporter della Dea ha fatto esplodere diversi petardi. La polizia locale è intervenuta e non sono mancati momenti di contatto con gli agenti. Al momento ...