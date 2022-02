Antonella Clerici sorpresa dalla telespettatrice | “Volevo giocare a I Fatti Vostri” Fuoriprogramma in diretta

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Divertentea È sempre mezzogiorno, nella puntata andata in onda ieri su Rai1. Durante il gioco del bonsai,riceve la telefonata della signora Luisaprovincia di Macerata, che in realtà avrebbe voluto prendere parte al gioco de I. “Come mai sono qui?” si chiede la signora accolta invece al telefono. Ne nasce un divertente siparietto e anche Salvo Sottile lo commenta sui social.e lache chiama per I: il malinteso A È sempre mezzogiorno è andato in scena, nella puntata di ieri, unpiuttosto divertente che ha visto coinvolto ...