Amici 21, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano annunciano una doppia eliminazione: motivazioni e meccanismo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sta per arrivare una nuova puntata domenicale di Amici 21 e Alessandra Celentano e Rudy Zerbi nel daytime di oggi hanno spiazzato spettatori e allievi prendendo una decisione ai più inaspettata ma che sarà decisiva ai fini del serale. Domani due allievi, un cantante e un ballerino, dovranno lasciare la scuola definitivamente. Chi arriverà per ultimo sia nel canto che nel ballo dovrà fare immediatamente le valigie. L'annuncio è arrivato da Zerbi! Chi sarà ultimo oggi andrà direttamente a casa. Oggi stesso uno per il canto e uno per il ballo. Fanno le valigie e vanno via. A ruota è intervenuta la Celentano: Noi ci sentiamo in dovere di prendere provvedimenti soprattutto in un contesto come questo dove non si può perdere tempo. Ogni minuto è prezioso e va sfruttato al ...

