9 persone su 10 sono per un trattato globale contro l'inquinamento da plastica (Di giovedì 24 febbraio 2022) Meno del 10% di plastica prodotta nel mondo viene riciclata. A renderlo noto è l'OCSE, l'organismo internazionale per la cooperazione e lo sviluppo internazionale con sede a Parigi, che in un rapporto realizzato ad hoc per la conferenza ONU che potrebbe avviare dei negoziati su un trattato internazionale contro l'inquinamento dalle plastiche, evidenzia la necessità di "una risposta mondiale e coordinata" per risolvere un problema ormai endemico.Secondo l'OECD Global Plastics Outlook (Prospettive globali sulla plastica) sui 460 milioni di tonnellate di plastica prodotte nel 2019 nel mondo, la produzione di rifiuti si è stabilizzata a 353 milioni di tonnellate. Ma "solo il 9% dei rifiuti di plastica sono stati riciclati, mentre 19% sono ...

