Traffico Roma del 23-02-2022 ore 15:30 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Luceverde Roma dei ritrovati in studio Tiziana Raimondi ancora problemi sulla tangenziale dove un incidente e sta provocando code a tratti a partire dal bivio col tratto Urbano della A24 Roma-teramo fino all'uscita Nomentana in direzione quindi dello Stadio Olimpico ripercussioni sul tratto Urbano della Roma Teramo dove ci sono rallentamenti da Portonaccio a l'immissione per la tangenziale est e resta congestionato il Traffico sulla Nomentana dove per lavori si sono formati incolonnamenti dalla tangenziale a Piazza Sempione in direzione del raccordo incidente sul lungotevere maresciallo Cadorna rallentamenti e code all'altezza del Ponte della Musica ci spostiamo sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata esterna tra Laurentina e La Romanina Per quanto riguarda il trasporto pubblico ...

