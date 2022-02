Tottenham, Conte: “Il club deve fare una valutazione su di me” (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Il Tottenham dovrà fare una valutazione sullo stesso club ma anche su di me. Bisogna prendere assieme la decisione migliore. Abbiamo perso 4 delle ultime 5 gare, per me è frustrante. La situazione è questa, è chiara, sono veramente dispiaciuto per i tifosi perché non meritano questo. Ma quando perdi quattro partite su cinque, vuol dire che devi capire qual è la migliore soluzione. I giocatori sono sempre gli stessi, cambiano gli allenatori ma non la rosa di giocatori. E i risultati non cambiano“. Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Tottenham, Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Burnley. Non c’è la scossa attesa dopo la rocambolesca vittoria sul Manchester City: il Tottenham scivola all’ottavo posto. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Ildovràunasullo stessoma anche su di me. Bisogna prendere assieme la decisione migliore. Abbiamo perso 4 delle ultime 5 gare, per me è frustrante. La situazione è questa, è chiara, sono veramente dispiaciuto per i tifosi perché non meritano questo. Ma quando perdi quattro partite su cinque, vuol dire che devi capire qual è la migliore soluzione. I giocatori sono sempre gli stessi, cambiano gli allenatori ma non la rosa di giocatori. E i risultati non cambiano“. Queste le dichiarazioni dell’allenatore del, Antoniodopo la sconfitta contro il Burnley. Non c’è la scossa attesa dopo la rocambolesca vittoria sul Manchester City: ilscivola all’ottavo posto. SportFace.

