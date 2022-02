Striscia la notizia: anticipazioni di mercoledì 23 febbraio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Striscia la notizia, questa sera Valerio Staffelli con la sua troupe documenta il “lavoro” delle borseggiatrici a Milano Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli con la sua troupe documenta il “lavoro” delle borseggiatrici che a Milano nelle vie dello shopping di lusso (Montenapoleone e dintorni), compiono i loro furti indisturbate. Leggi anche –> stefano de martino i momenti piu belli della vacanza con santiago la dolce dedica Staffelli fa vedere dove si appostano, come si muovono e come agiscono, poi ne segue una, che allontana microfono e telecamera e scappa. Fino a quando arriva la Polizia e la porta via. Ma niente paura, probabilmente già domani potrà tornare in attività. Se si dichiarerà incinta, come da stratagemma consolidato, nessuno potrà trattenerla. L'articolo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022)la, questa sera Valerio Staffelli con la sua troupe documenta il “lavoro” delle borseggiatrici a Milano Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli con la sua troupe documenta il “lavoro” delle borseggiatrici che a Milano nelle vie dello shopping di lusso (Montenapoleone e dintorni), compiono i loro furti indisturbate. Leggi anche –> stefano de martino i momenti piu belli della vacanza con santiago la dolce dedica Staffelli fa vedere dove si appostano, come si muovono e come agiscono, poi ne segue una, che allontana microfono e telecamera e scappa. Fino a quando arriva la Polizia e la porta via. Ma niente paura, probabilmente già domani potrà tornare in attività. Se si dichiarerà incinta, come da stratagemma consolidato, nessuno potrà trattenerla. L'articolo ...

