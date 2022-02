Rivolta di preti e pacifisti contro Minniti relatore al convegno su pace e migranti: “E’ in Leonardo e ha fatto Memorandum Libia: cosa c’entra?” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Mentre infuria il conflitto tra Russia e Ucraina, a Firenze accorrono i vescovi e i sindaci del Mediterraneo per parlare di pace, ambiente e migrazioni. Vertice aperto dal presidente del Consiglio Mario Draghi, in Santa Maria Novella, davanti ai vescovi delle diocesi che si affacciano sul mare nostrum, con la conclusione prevista per domenica, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, alla sua prima uscita dopo la rielezione, e di Papa Francesco. Si tratta di un doppio forum internazionale, al quale partecipano più di sessanta vescovi, patriarchi e prelati e altrettanti sindaci provenienti da tre continenti diversi nel segno di quel crocevia di civiltà e religioni che è il Mediterraneo: “Mediterraneo frontiera di pace” è il titolo di uno dei due forum. Ha spiegato il presidente della Cei Gualtiero Bassetti, presentando la kermesse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Mentre infuria il conflitto tra Russia e Ucraina, a Firenze accorrono i vescovi e i sindaci del Mediterraneo per parlare di, ambiente e migrazioni. Vertice aperto dal presidente del Consiglio Mario Draghi, in Santa Maria Novella, davanti ai vescovi delle diocesi che si affacciano sul mare nostrum, con la conclusione prevista per domenica, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, alla sua prima uscita dopo la rielezione, e di Papa Francesco. Si tratta di un doppio forum internazionale, al quale partecipano più di sessanta vescovi, patriarchi e prelati e altrettanti sindaci provenienti da tre continenti diversi nel segno di quel crocevia di civiltà e religioni che è il Mediterraneo: “Mediterraneo frontiera di” è il titolo di uno dei due forum. Ha spiegato il presidente della Cei Gualtiero Bassetti, presentando la kermesse ...

Firenze, esplode il caso Minniti al forum: molti contrari alla sua presenza Alla fine della messa non è riuscito a trattenersi e, rivolto ai suoi parrocchiani ... parrocchiani come fossi in famiglia, credo che un prete possa essere libero di esprimere quello che sente ...

