Raffaello Tonon contro Soleil e tira in ballo l’omofobia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il bacio tra Delia e Soleil sta facendo parlare anche fuori da Cinecittà. Ieri a Mattino 5 Raffaello Tonon (amico di Luca Onestini, ex di Soleil) ha condannato il limone saffo-alchemico. “Non è scandaloso quello che abbiamo visto e non è che non si deve vedere un bacio, ma è scandaloso strumentalizzare. Per altro non Leggi su gossivip.myblog (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il bacio tra Delia esta facendo parlare anche fuori da Cinecittà. Ieri a Mattino 5(amico di Luca Onestini, ex di) ha condannato il limone saffo-alchemico. “Non è scandaloso quello che abbiamo visto e non è che non si deve vedere un bacio, ma è scandaloso strumentalizzare. Per altro non

Advertising

mo_zanotti : #gfvip Raffaello Tonon condanna Soleil e tira in ballo l’omofobia: “Serpente a sonagli” - ParliamoDiNews : Raffaello Tonon condanna Soleil e tira in ballo l`omofobia: `Serpente` #grandefratellovip - StraNotizie : Raffaello Tonon condanna Soleil e tira in ballo l’omofobia: “Serpente a sonagli” - bimbadireid : RT @giulia15584248: Comunque in quella casa si sono creati altri due rapporti tra due persone con esattamente 13 anni di differenza. Luca… - viadiqua1 : RT @giulia15584248: Comunque in quella casa si sono creati altri due rapporti tra due persone con esattamente 13 anni di differenza. Luca… -