Paura per Elton John: costretto ad un atterraggio d'emergenza per un guasto idraulico al suo jet privato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sono stati attimi di terrore quelli vissuti da Elton John e dal personale di servizio a bordo del jet privato, che stava portando l'artista e il suo staff a New York dove il cantante si deve esibire in un concerto del suo tour «Farewell Yellow Brick Road» al Madison Square Garden. A causa di un gusto all'impianto idraulico del velivolo il pilota è stato costretto ad un ritorno presso l'aeroporto di partenza chiedendo un atterraggio di emergenza che si rivelato tutt'altro che semplice. A riportare la notizia è stato il Daily Mail. L'artista insieme al suo staff è decollato dall'aeroporto di Farnborough nell'Hampshire, a sud ovest di Londra. Quando si trovava sulle coste dell'Irlanda a circa 10.000 piedi di altezza, i pilota si sono accorti di un guasto ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sono stati attimi di terrore quelli vissuti dae dal personale di servizio a bordo del jet, che stava portando l'artista e il suo staff a New York dove il cantante si deve esibire in un concerto del suo tour «Farewell Yellow Brick Road» al Madison Square Garden. A causa di un gusto all'impiantodel velivolo il pilota è statoad un ritorno presso l'aeroporto di partenza chiedendo undiche si rivelato tutt'altro che semplice. A riportare la notizia è stato il Daily Mail. L'artista insieme al suo staff è decollato dall'aeroporto di Farnborough nell'Hampshire, a sud ovest di Londra. Quando si trovava sulle coste dell'Irlanda a circa 10.000 piedi di altezza, i pilota si sono accorti di un...

Advertising

AlexBazzaro : Il calendario delle riaperture servirebbe a mantenere il #greenpass a vita. Arriviamo a giugno dicono, poi qualche… - repubblica : Paura per Beppe Furino: emorragia cerebrale, è in gravi condizioni - TizianaFerrario : sono già 61 mila le donne e i bambini scappati dalle città del #Donbass per paura degli scontri con l’esercito ucra… - songofash : RT @fnonesiste: comunque per me è mahmood che durante un'intervista sanremese parlava di quanto avesse paura che blanco gli uscisse il c4zz… - mauroevangelis1 : @BonottoStefania @fumapatty @Sina_Getlost987 @fuoridalcorotv @mariogiordano5 Penso che alcune persone siano in buon… -