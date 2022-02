Papa | ho un grande dolore nel cuore per la situazione in Ucraina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Papa grande

"Ho undolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell'Ucraina", ha detto il. "Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane, si stanno aprendo scenari sempre più ..."Ho undoolore nel cuore per il peggioramente della situazione nell'Ucraina". CosìFrancesco al termine dell'udienza generale. "Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultume settimane si stanno ...Città del vaticano, 23 feb. (askanews) - 'Ho un grande doolore nel cuore per il peggioramente della situazione nell'Ucraina'. Così papa Francesco ...Aveva un grande futuro davanti a sé che è stato spezzato da quel maledetto incidente». A parlare con le lacrime agli occhi è Roberto Scroccaro, il papà di Marco, 19 anni di Gambarare ...