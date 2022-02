Pagelle Crotone-Cosenza 3-3 | voti e tabellino Serie B 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le, ie ildi3-3, match della venticinquesima giornata diB. Allo Scida è Laura il protagonista assoluto del primo tempo: l’ex Paris sfiora il gol in due occasioni, ma alla terza fa impazzire Nedelcearu, salta Saro e appoggia in rete a porta sguarnita. Il raddoppio arriva nel finale del primo tempo: la firma è di Rigione che sfrutta un’uscita maldestra di Saro per mettere in rete da calcio piazzato. Nella ripresa c’è la reazione dei padroni di casa con la doppietta di Maric prima con un colpo di testa, poi con un calcio di rigore. Ma è di Liotti la firma della beffa delche si riporta in vantaggio. Nel finale Vigorito mostruoso sul colpo di testa di Mulattieri.: Saro 5; Calapai 5.5, ...