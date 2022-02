Omicidio di Pamela Mastropietro, la cassazione ordina un processo di appello-bis sulla violenza sessuale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - Annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante relativa alla violenza sessuale che andrà rivalutata in un processo d'appello bis a Perugia. Questa la decisione della prima sezione penale della cassazione nei confronti di Innocent Oseghale, nell'ambito del processo sull'Omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa a Macerata il 30 gennaio 2018. La prima sezione penale della cassazione ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla difesa contro la sentenza della Corte d'assise d'appello di Ancona che, nell'ottobre 2020, aveva confermato la condanna al carcere a vita inflitta in primo grado all'imputato. Il 'nodo' sulla violenza ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - Annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante relativa allache andrà rivalutata in und'bis a Perugia. Questa la decisione della prima sezione penale dellanei confronti di Innocent Oseghale, nell'ambito delsull'di, la 18enne uccisa a Macerata il 30 gennaio 2018. La prima sezione penale dellaha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla difesa contro la sentenza della Corte d'assise d'di Ancona che, nell'ottobre 2020, aveva confermato la condanna al carcere a vita inflitta in primo grado all'imputato. Il 'nodo'...

