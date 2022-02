Minimal e chic, l’abito di Martina Colombari è un must have della primavera 2022 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La primavera è alle porte e con lei anche tutti quei dress e minidress che non vediamo l’ora di sfoggiare. Se siete in cerca di idee vi segnaliamo un abito su tutti che ha risvegliato la nostra attenzione, quello indossato da Martina Colombari: un vestitino nero, dal sapore intramontabile e rivisitato con nuove forme. Vi raccomandiamo... Martina Colombari conquista con e (soprattutto) senza trucco Perfetto per le serate della primavera 2022, l’abito dell’ex Miss Italia racchiude in un unico modello tutti i trend degli ultimi mesi: ci sono i tagli cut out, spacchi profondi e l’asimmetria data dal monospalla. Un capo da indossare ancora e ancora, da qui fino all’autunno, ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Laè alle porte e con lei anche tutti quei dress e minidress che non vediamo l’ora di sfoggiare. Se siete in cerca di idee vi segnaliamo un abito su tutti che ha risvegliato la nostra attenzione, quello indossato da: un vestitino nero, dal sapore intramontabile e rivisitato con nuove forme. Vi raccomandiamo...conquista con e (soprattutto) senza trucco Perfetto per le seratedell’ex Miss Italia racchiude in un unico modello tutti i trend degli ultimi mesi: ci sono i tagli cut out, spacchi profondi e l’asimmetria data dal monospalla. Un capo da indossare ancora e ancora, da qui fino all’autunno, ...

