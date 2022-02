Lungo stop per Kaio Jorge: il comunicato della Juventus (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nel corso della partita di oggi dell’Under 23, il giovane attaccante brasiliano della Juventus, Kaio Jorge, ha rotto il tendine rotuleo. Kaio Jorge – Juventus – Infortunio La Juventus, ha reso note le condizioni del giovane giocatore attraverso il sito ufficiale: “Nel corso della partita di oggi dell’Under 23 Kaio Jorge ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio destro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questo pomeriggio presso il J/Medical hanno evidenziato la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. Sarà necessario interevire chirurgicamente nelle prossime ore“ Chiara Dell’Orto Leggi su rompipallone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nel corsopartita di oggi dell’Under 23, il giovane attaccante brasiliano, ha rotto il tendine rotuleo.– Infortunio La, ha reso note le condizioni del giovane giocatore attraverso il sito ufficiale: “Nel corsopartita di oggi dell’Under 23ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio destro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questo pomeriggio presso il J/Medical hanno evidenziato la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. Sarà necessario interevire chirurgicamente nelle prossime ore“ Chiara Dell’Orto

