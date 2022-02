LIVE – Vis Pesaro-Pescara 0-2, Serie C 2021/2022: girone B (DIRETTA) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Vis Pesaro-Pescara, match del girone B di Serie C 2021/2022. Si gioca alle 21:00 di mercoledì 23 febbraio con le due squadre a caccia dei tre punti in palio. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale e aggiornamenti in tempo reale. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. AGGIORNA LA DIRETTA Vis Pesaro-Pescara 0-2 66? – OCCASIONE VIS Pesaro! Cannavò colpisce bene di testa ma Sorrentino si salva smanacciando sulla linea 61? – GOL! GOL! RADDOPPIO Pescara!! Clemenza pesca l’inserimento di Zappella, che di destro trova l’angolino basso: 0-2 46? – Inizia il secondo tempo! FINISCE IL PRIMO TEMPO 45? – Ci sarà un minuto di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Vis, match delB di. Si gioca alle 21:00 di mercoledì 23 febbraio con le due squadre a caccia dei tre punti in palio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale e aggiornamenti in tempo reale. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. AGGIORNA LAVis0-2 66? – OCCASIONE VIS! Cannavò colpisce bene di testa ma Sorrentino si salva smanacciando sulla linea 61? – GOL! GOL! RADDOPPIO!! Clemenza pesca l’inserimento di Zappella, che di destro trova l’angolino basso: 0-2 46? – Inizia il secondo tempo! FINISCE IL PRIMO TEMPO 45? – Ci sarà un minuto di ...

