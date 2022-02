Le prime pagine di oggi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le sanzioni alla Russia, il conflitto di attribuzione per l’inchiesta sulla fondazione Open, e i matrimoni di Totti e Berlusconi Leggi su ilpost (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le sanzioni alla Russia, il conflitto di attribuzione per l’inchiesta sulla fondazione Open, e i matrimoni di Totti e Berlusconi

Ultime Notizie dalla rete : prime pagine DI FRONTE AI PROBLEMI VERI GRETA THUNBERG FINISCE NEL DIMENTICATOIO Quando e se la crisi energetica e quella russo - ucraina passeranno, i fan di Frankie il dinosauro potranno tornare sulle prime pagine con le loro roboanti reprimende. Per il momento, sono costretti ...

Totti reagisce: 'Fake news su me e Ilary. Attenzione ai bambini, sono stanco di smentire' IL La presunta crisi di coppia tra Ilary Blasi e Francesco Totti aveva subito monopolizzato le prime pagine dei siti, e non solo che oggi davano al capolinea la relazione tra i due dopo 20 anni, 17 dei ...

Le prime pagine di oggi Il Post Le prime pagine di oggi È ancora la crisi fra Russia e Ucraina la notizia in apertura su tutti i giornali di oggi: i titoli riguardano le sanzioni economiche decise dall’Unione Europea dopo una riunione dei ministri degli ...

Geopolitica dello sport con lezione finlandese Può un evento sportivo trasformarsi in un fatto di rilevanza geopolitica? La domanda, naturalmente, è retorica. Lo sport è, senza dubbio, geopolitica. Lo è da tempo e lo è sempre più. I grandi eventi ...

