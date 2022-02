Juve Stabia | Sottili | “Contro la Vibonese successo non scontato Playoff? Vedremo…”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo tre ko consecutivi nel girone C di Serie C, il tecnico della, Stefano, ha analizzato in conferenza stampa, ilper 3-1la, nel match di recupro della 22ª giornata di Lega Pro

Niente da fare: dopo l'illusione chiamata Monopoli e dopo i pareggi controe Palermo arriva una nuova, ennesima, sconfitta in casa. Il Campobasso cade sotto i colpi dell'orgoglioso Monterosi e incappa nel sesto ko interno della stagione annullando di fatto l'...I lucani vengono dal successo casalingo di misura contro lae sono ottavi, a pari merito con Foggia e Turris, a quota 39 punti, frutto di undici vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte; ...Dopo tre ko consecutivi nel girone C di Serie C, il tecnico della Juve Stabia, Stefano Sottili, ha analizzato in conferenza stampa, il successo per 3-1 contro la Vibonese, nel match di recupro della 2 ...Stefano Sottili, allenatore della Juve Stabia, parla dopo il successo per 3-1 contro la Vibonese che interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive: "Non ci sono mai partite ...