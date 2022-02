Il «tocco magico» di Tavares su Stellantis

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Accolti da un rialzo del titolo in borsa di oltre il 4%, i risultati messi a segno dal gruppo automobilisticonel 2021 confermano ildi Carlo: il manager portoghese, che alla guida di Psa aveva dimostrato un’eccellente capacità di mantenere elevata la redditività anche in occasione dell’acquisizione della tedesca Opel, ha potuto mostrare mercoledì 23 febbraio gli effetti della sua cura ad un anno dalla fusione tra Psa e Fca (Fiat-Crhysler). La quarta casa automobilistica del mondo ha annunciato di aver realizzato lo scorso anno ricavi netti per 152 miliardi di euro con un aumento del 14% sul 2020. Un risultato operativo è quasi raddoppiato a 18 miliardi di euro con un margine dell'11,8%, al di sopra dell’obiettivo del 10% circa. L’utile netto è quasi triplicato raggiungendo quota 13,4 ...

Henna Ikola ha davvero un tocco magico quando si parla di grind rail. Don't believe me, just watch! https://www.instagram.com/reel/CZ99bRzIa72/?utm_source=ig_web_copy_link La prelibatezza della settimana Aggiungete un tocco di magia ai vostri piatti: le foglie della ... Aneddoto Già dal Medioevo, si narra che i giardini dei monasteri fossero ricchi di erbe ... Tra i saloni di Napoli e Anzio si intrecciano le storie delle clienti che non vedono l'ora di ricevere il tocco magico di Federico e sfoggiare una nuova choma con colorazioni ultra-contemporanee ...