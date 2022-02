Il racconto storico del Diluvio universale | La vera arca di Noè (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’arca di Noè è una gigantesca imbarcazione costruita, secondo la Bibbia, su indicazione divina dal patriarca ebreo Noè per sfuggire al Diluvio universale. Con l’arca, Noè, preservò dall’estinzione una piccola parte della specie umana (la sua famiglia) e tutti gli animali, salvando una coppia per ogni specie. Ma che cosa c’è di vero o di realmente storico in questo racconto? La mitica arca di Noè, tra religione e storia (wikipedia) – curiosauro.itL’arca di Noè, dal mito alla storia La tradizione dell’arca costruita per scampare al Diluvio non è una pregogativa biblica. Un analogo racconto compare nell’ambito dell’Epopea di Gilgameš e secondo gli storici della religione ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’di Noè è una gigantesca imbzione costruita, secondo la Bibbia, su indicazione divina dal patriebreo Noè per sfuggire al. Con l’, Noè, preservò dall’estinzione una piccola parte della specie umana (la sua famiglia) e tutti gli animali, salvando una coppia per ogni specie. Ma che cosa c’è di vero o di realmentein questo? La miticadi Noè, tra religione e storia (wikipedia) – curiosauro.itL’di Noè, dal mito alla storia La tradizione dell’costruita per scampare alnon è una pregogativa biblica. Un analogocompare nell’ambito dell’Epopea di Gilgameš e secondo gli storici della religione ...

Advertising

gdigiorgi : RT @LabDfg: Con l'arrivo in Italia della bandiera olimpica è iniziato ufficialmente il percorso verso @milanocortina26. Abbiamo deciso di c… - LabDfg : Con l'arrivo in Italia della bandiera olimpica è iniziato ufficialmente il percorso verso @milanocortina26. Abbiamo… - EmanuelePigni : @VagulaAnimula ... dei calzoni: così evitò incidenti irreparabili, ma ebbe un congelamento nei bassifondi (così rac… - chrislep_ : Il discorso di #Putin mi fa rabbrividire. Siamo nel 2022 e si vieta ancora l'indipendenza di uno Stato. Ti ringraz… - sszappo : RT @L_Imprenditore: C'è un tocco di Italia nell'ultimo romanzo di Michel #Houellebecq, che per la stampa si è affidato a #LaTipograficaVare… -