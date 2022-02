I Reels arrivano anche su Facebook: ecco le novità introdotte da Mark Zuckerberg (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Grazie a questa nuova funzione i content creators possono aumentare la propria visibilità: "i video diventano il posto migliore in cui possono connettersi alla loro community e guadagnare". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Grazie a questa nuova funzione i content creators possono aumentare la propria visibilità: "i video diventano il posto migliore in cui possono connettersi alla loro community e guadagnare". L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

postpickr : ?? I #FacebookReels arrivano in Italia! Il video da 60 secondi apparirà in Feed, Watch e Gruppi. Novità importanti… - infoitscienza : I Reels arrivano anche su Facebook: ecco le novità introdotte da Mark Zuckerberg - lillydessi : Dopo Instagram video brevi 'Reels' arrivano su Facebook - Agenzia ANSA - infoitscienza : Arrivano in Italia i Facebook Reels: cosa sono e come funzionano - EcommerceGuruIT : Arrivano i Facebook Reels in tutto il mondo #EcommerceGuru #Facebook #Reels #FacebookNews -