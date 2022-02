I Carabinieri incontrano gli studenti del Liceo di Bagheria

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Palermo, 23 feb. (Adnkronos) - 'Corretti, non corrotti. Come la voce dei giovani uccide la mafia (non solo d'estate)'. È questo il titolo del programma d'incontri a cadenza settimanale, chiamati “I venerdì della legalità”, che hanno visto impegnati nel corso del primo quadrimestre, da ottobre a febbraio, tutte le classi quarte e quinte del“D'Alessandro” di(Palermo) con idella locale Compagnia. I militari hanno affrontato una pluralità di temi, iniziando "dalle concrete distinzioni tra le principali organizzazioni criminose presenti in Italia, mafia, ‘ndrangheta, camorra e sacra corona unita, per poi soffermarsi specialmente sugli aspetti tra loro comuni: il consenso sociale e la distorsione della realtà". Il primo "quale fattore di controllo del territorio ad opera delle associazioni di tipo mafioso, ...

La Compagniadi Agnone, in collaborazione col Comune di Agnone, ha organizzato l'incontro "Furti in abitazione, i consigli dell'Arma " Aiutateci ad Aiutarvi" in programma giovedì 24 febbraio 2022 alle ...Venerdì mattina, nell'ambito delle direttive del Comando Provincialedi Campobasso , 'in cattedra' idi Castropignano. Diversi gli argomenti affrontati, come l'abuso di alcol ...Palermo, 23 feb. 'Corretti, non corrotti. Come la voce dei giovani uccide la mafia (non solo d'estate)'. È questo il titolo del programma d'incontri a cadenza s ...Percorrerà 2200 km in 14 tappe, da Stoccolma a Milano, per incontrare personaggi ... per il 2022”, iniziata a Natale 2021 e supportata dal Corpo Forestale dei Carabinieri e dall’associazione Wow ...