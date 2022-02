“Gli deve dei soldi”. Sophie Codegoni, cose brutte fuori il GF Vip (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si mette male per Sophie Codegoni e stavolta le dinamiche interne al ‘GF Vip’ non c’entrano nulla. fuori dalla Casa più spiata d’Italia è uscita fuori infatti una notizia clamorosa, riguardante l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, e che potrebbe davvero provocarle grossi problemi. Ovviamente lei non sa ancora niente di queste indiscrezioni, ma sicuramente sarà stato avvertito il suo staff, che ora dovrà cercare di risolvere quanto prima questa problematica per evitarle conseguenze poco piacevoli. Prima della sua uscita dal programma, Sophie Codegoni aveva attaccato l’attore indiano Kabir Bedi: “Tutto per terra, una puzza di pipì. L’altro giorno l’ho beccato e stavolta lo nomino. E chi beccherò di nuovo, lo nominerò”. Ad ascoltare l’avvertimento della gieffina erano stati i suoi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si mette male pere stavolta le dinamiche interne al ‘GF Vip’ non c’entrano nulla.dalla Casa più spiata d’Italia è uscitainfatti una notizia clamorosa, riguardante l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, e che potrebbe davvero provocarle grossi problemi. Ovviamente lei non sa ancora niente di queste indiscrezioni, ma sicuramente sarà stato avvertito il suo staff, che ora dovrà cercare di risolvere quanto prima questa problematica per evitarle conseguenze poco piacevoli. Prima della sua uscita dal programma,aveva attaccato l’attore indiano Kabir Bedi: “Tutto per terra, una puzza di pipì. L’altro giorno l’ho beccato e stavolta lo nomino. E chi beccherò di nuovo, lo nominerò”. Ad ascoltare l’avvertimento della gieffina erano stati i suoi ...

