Gelmini | “Stop green pass? Decisione a ridosso scadenza”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) –alcovid? ”Queste decisioni è giusto prenderle adellae non 40 giorni prima, altrimenti avrebbero ragione quelli che pensano che ci sia una ‘dittatura sanitaria’. Ad oggi noi la scelta della difendiamo, riteniamo che si debba mantenere ancora per un po’, poi ovviamente ci auguriamo che andando verso l’estate non ce ne sia più bisogno. E’ chiaro che procediamo con gradualità, queste scelte sono state importanti ma non vediamo l’ora tutti di abbandonare lo Stato di emergenza e anche il”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella, ospite di ‘Nonnews’ su Rtl. L'articolo proviene da ...

quindi alla quarantena: dal primo marzo per entrare in Italia basteranno le stesse condizioni ... ha spiegato la ministra per gli Affari regionali Mariastella, dovrebbe riunire la cabina ...Fa i conti potenziali la Coldiretti: "Loalla quarantena interessa ben 35 milioni di ... La ministra per gli Affari regionali, Mariastella, ieri ricordava che è intenzione di tutti ...''Queste decisioni è giusto prenderle a ridosso della scadenza e non 40 giorni prima, altrimenti avrebbero ragione quelli che pensano che ci sia una 'dittatura sanitaria'. Ad oggi, noi la scelta del g ...L’ordinanza di Speranza arriva nello stesso giorno in cui i ministri europei inviano la raccomandazione a «revocare le restrizioni temporanee per i vaccinati». Lombardia in bianco da lunedì ...