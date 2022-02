Formula 1 | test Barcellona | c’è la Ferrari di Leclerc davanti a tutti

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il primo vagito della nuova stagione di1 si è concretizzato con la prima parte deidiandata in archivio. Una bella soddisfazione per Charlessuche ha staccato il miglior tempo rispetto ai colleghi in pista. Ecco cosa è successo in questo inizio di prove.1,: ecco la classifica della prima parte di giornata C’è ladi Charlesin questa primissima parte di giornata contraddistinta daidiin vista del prossimo Mondiale 2022 diUno. E chi ben comincia è sempre a metà dell’opera. Dietro alla freccia rossa si è ...

Charles Leclerc è il più veloce alla pausa di metà giornata deiche la1 svolge da oggi a venerdì sul circuito del Montmeló (Barcellona). Con il tempo di 1'20"165 il monegasco al volante della Ferrari F1 - 75 precede la McLaren MCL36 di Lando Norris (...Primisulla pista di Montmelò per i piloti diUno e prime sorprese. In mattinata, pre - testing 2022 come da tradizione a Barcellona, escludendo l'anno scorso quando non ci sono stati. Dopo la ...Sesto posto per Verstappen (Red Bull), uno dei più presenti in pista. Bentornata Formula 1! I team sono scesi in pista per la prima giornata di test a Barcellona. Nella prima frazione che ha ...Charles Leclerc è il più veloce alla pausa di metà giornata dei test che la Formula 1 svolge da oggi a venerdì sul circuito del Montmeló (Barcellona). Con il tempo di 1'20"165 il monegasco al volante ...