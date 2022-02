Donne nella scienza, dalla Pisana una legge contro gli stereotipi e i pregiudizi di genere (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Una legge a favore delle Donne e contro i pregiudizi e gli stereotipi di genere. Siamo la prima Regione italiana ad aver stanziato quasi un milione di euro per accompagnare le Donne che scelgono di intraprendere un percorso di studi e formazione nel settore scientifico”. Così in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Vogliamo incentivare, in un modo concreto, una passione che troppo spesso è ostacolata da pregiudizi e disuguaglianze assolutamente inaccettabili . spiega il Presidente -. In Italia c’è ancora una scarsa presenza femminile nel campo delle tecnologie e della scienza, e oggi il Lazio fa un passo concreto e tangibile per cambiare finalmente le cose. E di questo siamo davvero orgogliosi. Con la ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Unaa favore dellee glidi. Siamo la prima Regione italiana ad aver stanziato quasi un milione di euro per accompagnare leche scelgono di intraprendere un percorso di studi e formazione nel settore scientifico”. Così in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Vogliamo incentivare, in un modo concreto, una passione che troppo spesso è ostacolata dae disuguaglianze assolutamente inaccettabili . spiega il Presidente -. In Italia c’è ancora una scarsa presenza femminile nel campo delle tecnologie e della, e oggi il Lazio fa un passo concreto e tangibile per cambiare finalmente le cose. E di questo siamo davvero orgogliosi. Con la ...

