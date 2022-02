Cotto e Mangiato ricetta del 23 febbraio 2022: foccacine agli spinaci (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Proseguiamo la settimana gastronomica con una nuova gustosa ricetta di Cotto e Mangiato. Tessa per il pranzo di oggi ha deciso di proporci una semplice ma squisita ricetta: focaccine agli spinaci. La ricetta Quali saranno gli ingredient necessari per questa preparazione? Li vediamo nel seguete elenco: 500 ml di acqua 100 grammi di farina di ceci olio extra vegine d’oliva 200 grammi di spinaci aglio 100 grammi di provola tagliata a cubetti Procedimento Metti nella pentola l’acqua e una volta giunta a bollore aggiungi la farina di ceci. Mescola come si deve, e una volta ben rappresa, versa il composto su della carta forno. Intanto in una padella versa olio ed aglio, fai soffriggere e aggiungi gli ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Proseguiamo la settimana gastronomica con una nuova gustosadi. Tessa per il pranzo di oggi ha deciso di proporci una semplice ma squisita: focaccine. LaQuali saranno gli ingredient necessari per questa preparazione? Li vediamo nel seguete elenco: 500 ml di acqua 100 grammi di farina di ceci olio extra vegine d’oliva 200 grammi dio 100 grammi di provola tata a cubetti Procedimento Metti nella pentola l’acqua e una volta giunta a bollore aggiungi la farina di ceci. Mescola come si deve, e una volta ben rappresa, versa il composto su della carta forno. Intanto in una padella versa olio edo, fai soffriggere e aggiungi gli ...

